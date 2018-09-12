Племянница Скрипаля сделала важное заявление

Виктория Скрипаль прокомментировала сообщения о подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери

«Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой», — заявила Скрипаль Интерфаксу.

Она добавила, что «они и их близкие пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего».

«То, что вся история о причастности Петрова и Боширова — это фэйк, я знала с первого дня. Кроме того, если Руслан ещё похож в жизни и на паспорте на фотографию, то Петров «даже рядом не стоял» со своей фотографией», — отметила она.

5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери. По данным властей страны, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.