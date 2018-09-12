Племянница Скрипаля сделала важное заявление

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Виктория Скрипаль прокомментировала сообщения о подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери 

Lenta.ru + ещё 5 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Родственница отравленных в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль Виктория заявила, что знает, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания рассматривает в качестве подозреваемых.
«Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой», — заявила Скрипаль Интерфаксу.
Она добавила, что «они и их близкие пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего».
«То, что вся история о причастности Петрова и Боширова — это фэйк, я знала с первого дня. Кроме того, если Руслан ещё похож в жизни и на паспорте на фотографию, то Петров «даже рядом не стоял» со своей фотографией», — отметила она.
5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери. По данным властей страны, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал публикацию Королевской прокурорской службой Великобритании имён россиян, подозреваемых в, как предполагается, попытке убийства Скрипалей.
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