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Кличко отказался скакать
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Кличко отказался скакать 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Мэр Киева Виталий Кличко отказался выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины. Об этом сообщает «Украинская правда».
«Я взял задание по Киеву … и будет нечестно скакать с одной должности на другую. Я должен довести до того уровня, что мы будем гордиться Киевом», — сказал градоначальник.
Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко имеет право баллотироваться на второй срок, однако пока он не объявлял о своих планах.
Согласно социологическим опросам, большинство украинцев хотели бы видеть на должности президента страны Юлию Тимошенко, которая уже заявила, что будет бороться за пост главы государства в 2019 году.
Мэр Киева известен своими неординарными высказываниями, которые часто становятся поводом для шуток. Он является автором фраз: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать», «Знаете, не в километрах расстояние измеряется», «Если человек одел форму СС, то есть он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя».
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