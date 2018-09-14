Кличко отказался скакать

Мэр Киева Виталий Кличко отказался выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины . Об этом сообщает «Украинская правда».

«Я взял задание по Киеву … и будет нечестно скакать с одной должности на другую. Я должен довести до того уровня, что мы будем гордиться Киевом», — сказал градоначальник.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко имеет право баллотироваться на второй срок, однако пока он не объявлял о своих планах.

Согласно социологическим опросам, большинство украинцев хотели бы видеть на должности президента страны Юлию Тимошенко , которая уже заявила, что будет бороться за пост главы государства в 2019 году.

Мэр Киева известен своими неординарными высказываниями, которые часто становятся поводом для шуток. Он является автором фраз: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать», «Знаете, не в километрах расстояние измеряется», «Если человек одел форму СС, то есть он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя».