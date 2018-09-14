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Украинские шахтеры обратились к Порошенко
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Украинские шахтеры просят Порошенко решить вопрос с задолженностями по зарплате 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Горняки шахты "1/3 Новогродовская" в подконтрольной Киеву части Донецкой области написали письмо президенту Украины Петру Порошенко с просьбой посодействовать решению вопроса о погашении задолженности по заработной плате перед украинскими горнякам. Об этом в четверг сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Незаконные действия правительства, министерства энергетики и угольной промышленности Украины вынудили шахтеров перейти к крайним мерам и выйти не пикеты, — говорится в документе, опубликованном на странице Волынца в Facebook. — Мы требуем срочно предпринять меры по погашению задолженности по заработной плате всем горнякам государственных угольных предприятий и преодолеть коррупцию в угольной отрасли".
Кроме того, глава профсоюза сообщил, что горняки Львовской и Волынской областей направили письмо премьеру Украины Владимиру Гройсману и министру энергетики Игорю Насалику с просьбой не забыть о шахтерах во время формирования нового бюджета.
Работники государственных угледобывающих предприятий Украины уже в течение нескольких месяцев периодически проводят забастовки, требуя погашения долгов по зарплате. В частности, 2 июля около 50 горняков шахты №10 "Нововолынская" отказались подниматься на поверхность из-за невыплаты зарплаты за три месяца, позже к ним присоединились горняки еще одной смены.
Шахтеры также настаивают на принятии закона, который позволит увеличить расходы госбюджета в 2018 году на 2,8 млрд гривен (около $98 млн), а также на принятии на государственном уровне программы развития угольной отрасли на 10 лет. Независимый профсоюз горняков Украины направил в Международную организацию труда, которая является структурным подразделением ООН, жалобу в связи с задолженностью властей по заработной плате перед шахтерами.
22 августа правительство Украины пообещало погасить шахтерам часть задолженности по заработной плате, но это, по словам Волынца, покроет лишь 10 процентов долгов.
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