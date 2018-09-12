Стрекотание сверчков: США боятся «нового оружия» РФ

США заподозрили Россию в «акустических атаках»

Спецслужбы и военные США заявили, что атаки «акустическим» оружием на американских дипломатов на Кубе и в Китае провела Россия . После того, как госслужащие США слышали определенные звуки, похожие на многоголосицу сверчков, головокружение, тошнота, потеря слуха, и проблемы со зрением. В Москве ответили, что это вымысел и провокация.

Разведывательные службы США заявили, что Россия могла провести атаки неизвестным новым «акустическим» оружием, действующим на расстоянии, на американских дипломатов на Кубе и в Китае, пишет NBC

Это, якобы, подтверждается перехваченными американскими специалистами переговоры российских госслужащих, а также другим массивом информации, накопленным в ходе длительного и постоянного расследования с участием ФБР ЦРУ и других агентств США.

В целом в США заявили, что 26 правительственных работников получили урон при необъяснимых атаках в своих домах и отелях в Гаване, начиная с конца 2016 года. У пострадавших наблюдались головокружение, тошнота, потеря слуха, проблемы со зрением и даже определенные проблемы с мозгом. Впрочем, точный медицинский диагноз остается загадкой даже для врачей Университета Пенсильвании, которые лечат пациентов.

Странные звуки, услышанные дипломатами, первоначально заставили следователей заподозрить использование некоего звукового оружия, но ФБР позже определило, что звуковые волны сами по себе не могли вызвать такие травмы.

С прошлого года американские военные проводят на животных опыты по действию своих наработок в области звукового оружия. В рамках этих исследований силовики обратились за помощью к военно-воздушным силам и направленной на исследование видов энергии программе.

Ее реализация идет на базе ВВС Киртланд в штате Нью-Мексико, где у военных есть гигантские лазеры и передовые лаборатории для испытания мощного электромагнитного оружия, включая микроволновое.

В этом году одному американскому служащему в Китае был поставлен диагноз аналогичных симптомов после того, как он услышал причудливые звуки в Гуанчжоу. В показаниях перед Конгрессом на прошлой неделе официальные лица Госдепартамента были единодушны в том, что инциденты следует рассматривать как «нападения».

«Государственный департамент пришел к пониманию, что имели место целенаправленные нападения», — сказал посол Питер Буде, который возглавляет спецгруппу, отвечающую на инциденты.

Если бы Россия действительно использовала оружие будущего, чтобы нанести ущерб мозгам американского персонала, это означало бы «ошеломительную эскалацию российской агрессии в отношении западных стран», пишут американские СМИ.

В этой связи пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт сказала:

«Расследование продолжается. Мы не определили, кто или что несет ответственность за эти нападения».

Управление директора национальной разведки отказалось от комментариев. Подозрение США в том, что Россия стоит за инцидентами, означает, что правительство Кубы больше не считается вероятным преступником.

Между тем, ученый Аллан Фрей заявил, что организатором «акустических атак» на американских дипломатов на Кубе могла быть пророссийская часть кубинского общества, настроенная на срыв улучшения отношений между Вашингтоном и Гаваной.

«Я считаю, что это вполне жизнеспособное объяснение», — отметил специалист, обратив внимание на то, что организаторы атаки на американских дипломатов выступают за сохранение связей с Российской Федерацией.

В материале издания The New York Times говорилось, что ряд экспертов полагают, что источником странных ощущений у американских дипломатов на Кубе и в Китае стало микроволновое излучение.

Двумя месяцами ранее власти Соединенных Штатов вернули на родину 11 человек из американских дипломатических миссий в Китае в связи с утверждениями об «акустических атаках», передает ФАН.

На территорию США вернули восемь лиц, связанных с консульством страны в Гуанчжоу, одного сотрудника консульства в Шанхае и двоих работников из американского посольства в Пекине. Пострадавшие были направлены на медицинское обследование. Также, 25 дипломатов пострадали на Кубе.

Директор департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио указал, что сообщения Госдепа об предполагаемых акустических атаках являются политически мотивированными. Он также добавил, что «Госдеп даже не пытается скрыть политический характер своих сообщений».

Американский сенатор Джефф Флейк также заявил, что США не нашли доказательств «акустических атак» на сотрудников посольства в Гаване. По словам сенатора, кубинские чиновники сообщили ему, что ФБР после визита на Кубу не обнаружили свидетельств подобных атак.

Затем Флейк побывал на секретном брифинге с американскими чиновниками, после которого, по его словам, у него не осталось сомнений в заявлениях кубинских коллег.

«Нет никаких свидетельств, что кто-то намеренно пытался причинить вред кому-то. Никто не говорит, что с этими людьми (сотрудниками посольства. — «Газета.Ru») ничего не произошло, но нет никаких свидетельств, что это была намеренная атака с чьей-то стороны, будь то кубинцы либо кто-то еще», — сказал политик.

Вскоре на Youtube была выложена запись, которую слышали американские дипломаты, прежде чем почувствовать себя плохо. Как выяснили эксперты, запись состоит из звуков почти на 20 частотах. Пострадавшие, прослушав запись, подтвердили, что это именно тот звук, который они слышали. Источник звука, однако, до сих пор неизвестен.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный аналитик Константин Сивков рассказал, почему подозрения американцев в адрес России не имеют оснований, передает НСН.