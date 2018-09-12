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Президент Танзании назвал предохраняющихся лентяями
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Президент Танзании назвал предохраняющихся от беременности лентяями 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Танзании Джон Магуфули рассказал о ненадобности предохранения. Его слова передает The Guardian.
По мнению лидера восточноафриканской страны, противозачаточными пользуются ленивые люди, которые не хотят работать и содержать большую семью. Он добавил, что те, кто пропагандируют предохранение — плохие советчики.
«Вы (…) хорошие фермеры, — сказал он, обращаясь к народу, — вы можете прокормить своих детей. Зачем вы будете прибегать к предохранению?».
Как пишет газета, слова президента не означают изменений в законодательстве. Однако отмечается, что заявления главы государства ранее уже были восприняты законодательными органами как руководство к действию.
Согласно закону, в Танзании женщины имеют право предохраняться от беременности. Однако доступ к средствам контрацепции имеют не все. По данным ООН, треть женщин в стране занимаются планированием семьи, а доступ к контрацептивам затруднен в сельских районах. В среднем же каждая танзанийка за свою жизнь рожает по пять детей.
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