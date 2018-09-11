Ещё
Меркель в опасности. Новый политический скандал в Германии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель в опасности. Новый политический скандал в Германии 

Рамблер 27 минут назад
Политический скандал в Германии, вызванный разными оценками событий в Хемнице, может иметь серьезные последствия для правящей коалиции во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, пишет Bloomberg.
Напомним, в ночь на 26 августа в Хемнице от ножевых ранений скончался 35-летний местный житель. По данным следствия, на мужчину напали мигранты из Сирии и Ирака, двоих из них впоследствии арестовали. Событие спровоцировало массовые выступления праворадикалов и жителей города, недовольных миграционной политикой правительства ФРГ. Одновременно в Хемнице прошли многотысячные демонстрации против ксенофобии и правого радикализма.
Широкое возмущение общественности вызвало появившееся в соцсетях видео, на котором видно, как на одной из улиц Хемница несколько немцев гонятся за темнокожими иностранцами.
Глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Ханс-Георг Масен заявил, что в регионе Саксония, где находится Хефниц, не было преследования мигрантов, а подлинность видеозаписи не доказана, и вообще, это дезинформация с целью отвлечь внимание от убийства в Хефнице.
Немецкие политики разделились на два лагеря — одни критикуют главу ведомства за то, что он сделал громкое заявление еще до того, как подлинность видео была доказана. Другие поддерживают Масена. В их числе и главный оппонент Ангелы Меркель в правительстве — глава МВД Хорст Зеерхофер и некоторые представители правящей коалиции в Бундестаге.
Как считает Bloomberg, раскол в правящей коалиции может стоить ей первого места на выборах в Баварии, где позиции ХДС/ХСС и СДПГ традиционно сильны.
Комментарии10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей665
Таксист напал на девушку, а она оказалась Шакрухом34
«Юанями отдашь»: Путин пошутил над Си Цзиньпинем94
Любовница родила Петросяну ребенка73
Поклонскую решили лишить поста343
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение