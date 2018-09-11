Меркель в опасности. Новый политический скандал в Германии

Политический скандал в Германии , вызванный разными оценками событий в Хемнице, может иметь серьезные последствия для правящей коалиции во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель , пишет Bloomberg

Напомним, в ночь на 26 августа в Хемнице от ножевых ранений скончался 35-летний местный житель. По данным следствия, на мужчину напали мигранты из Сирии Ирака , двоих из них впоследствии арестовали. Событие спровоцировало массовые выступления праворадикалов и жителей города, недовольных миграционной политикой правительства ФРГ. Одновременно в Хемнице прошли многотысячные демонстрации против ксенофобии и правого радикализма.

Широкое возмущение общественности вызвало появившееся в соцсетях видео, на котором видно, как на одной из улиц Хемница несколько немцев гонятся за темнокожими иностранцами.

Глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Ханс-Георг Масен заявил, что в регионе Саксония, где находится Хефниц, не было преследования мигрантов, а подлинность видеозаписи не доказана, и вообще, это дезинформация с целью отвлечь внимание от убийства в Хефнице.

Немецкие политики разделились на два лагеря — одни критикуют главу ведомства за то, что он сделал громкое заявление еще до того, как подлинность видео была доказана. Другие поддерживают Масена. В их числе и главный оппонент Ангелы Меркель в правительстве — глава МВД Хорст Зеерхофер и некоторые представители правящей коалиции в Бундестаге

Как считает Bloomberg, раскол в правящей коалиции может стоить ей первого места на выборах в Баварии, где позиции ХДС/ХСС и СДПГ традиционно сильны.