Лидер Шри-Ланки пожаловался на «собачью еду» в полете

Президент Шри-Ланки пожаловался на «собачью еду» в самолете

Глава государства летел бортом национальной авиакомпании SriLankan Airlines на прошедшей неделе.

«Когда я возвращался из Непала, мне подали в самолете кешью, которые не то что человек, собака не сможет съесть. Кто разрешает такое? Кто ответственный?» — сказал он, выступая перед группой фермеров на юге страны.

Что именно было не так с орехами, не уточняется.

BBC News отмечает, что долги авиакомпании составляют не менее миллиона долларов. Кроме того, в последние годы SriLankan Airlines неоднократно обвиняли в коррупции, сейчас в ее отношении также ведет расследование специальная президентская комиссия.

Сирисена занимает высший государственный пост Шри-Ланки с января 2015 года. Он отмечал, что выдвигаться на второй срок через пять лет не планирует.

Орехи на борту самолета ранее становились причиной серьезного скандала в южнокорейской авиакомпании Korean Air. В конце 2014 года дочь главы перевозчика разозлилась тем, что ей их подали в пакетике, а не на тарелке. Она даже заставила пилота вернуть самолет, находившийся на взлетной полосе, обратно. Когда скандал просочился в прессу, женщина уволилась. Ей также пришлось провести несколько месяцев в тюрьме.