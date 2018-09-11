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Лидер Шри-Ланки пожаловался на «собачью еду» в полете
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Президент Шри-Ланки пожаловался на «собачью еду» в самолете 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена пожаловался на орешки, которыми его накормили в самолете. Об этом пишет BBC News.
Глава государства летел бортом национальной авиакомпании SriLankan Airlines на прошедшей неделе.
«Когда я возвращался из Непала, мне подали в самолете кешью, которые не то что человек, собака не сможет съесть. Кто разрешает такое? Кто ответственный?» — сказал он, выступая перед группой фермеров на юге страны.
Что именно было не так с орехами, не уточняется.
BBC News отмечает, что долги авиакомпании составляют не менее миллиона долларов. Кроме того, в последние годы SriLankan Airlines неоднократно обвиняли в коррупции, сейчас в ее отношении также ведет расследование специальная президентская комиссия.
Сирисена занимает высший государственный пост Шри-Ланки с января 2015 года. Он отмечал, что выдвигаться на второй срок через пять лет не планирует.
Орехи на борту самолета ранее становились причиной серьезного скандала в южнокорейской авиакомпании Korean Air. В конце 2014 года дочь главы перевозчика разозлилась тем, что ей их подали в пакетике, а не на тарелке. Она даже заставила пилота вернуть самолет, находившийся на взлетной полосе, обратно. Когда скандал просочился в прессу, женщина уволилась. Ей также пришлось провести несколько месяцев в тюрьме.
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