У «отравителя Скрипалей» нашли судимость

RT нашел «отравителя Скрипалей», про которого писали британские СМИ

Подозреваемый британскими властями в отравлении Скрипалей Александр Петров , о подробностях биографии которого сообщил британский таблоид Mirror, в действительности имел судимость и занимался бизнесом на Украине , пишет RT.

В статье Mirror, в частности, называлась дата рождения Петрова — 13 июля 1979 года. Также утверждалось, что его дед Иван Старченко был "командиром 31-й стрелковой бригады Смерш" и служил "под руководством Сталина".

Указанный Александр Петров — реальный человек. Журналисты выяснили, что его дед на самом деле возглавлял не "стрелковую бригаду Смерша", а отдел контрразведки 31-й стрелковой дивизии РККА. Связавшись с потомками Старченко, они установили отчество "подозреваемого" — Юрьевич.

Человек, прописанный по тому же адресу в Москве и имеющий те же паспортные данные, вел бизнес на Украине. Он был соучредителем Любопольской швейной фабрики, которая находится в Одесской области. Его партнер Сергей Прудников , однако, рассказал, что некоторое время назад Петров исчез, оставив после себя крупные долги.

"Грубо говоря, пол-Одессы кинул. Много кто ищет, но никто пока не нашел. Не знаю, какой он там бизнесмен, скорее, кидала", — заявил телеканалу Прудников.

При этом ни он, ни другие сотрудники предприятия не узнали Петрова на фотографиях, обнародованных британскими спецслужбами.

Источники RT в правоохранительных органах сообщили, что Александр Петров, родившийся 13 июля 1979 года, в 1998 году был осужден за кражу. Кроме того, несколько лет назад он фигурировал в базе данных судебных приставов, так как имел проблемы с возвратом кредитов.

Бывший сотрудник ФСБ , МВД и ФСКН , генерал-лейтенант в отставке Александр Михайлов отметил, что человек с такой биографией вообще не мог бы работать в российской военной разведке.

"Человек с судимостью категорически и абсолютно точно не может попасть в ГРУ. Проверяют всех до десятого колена, и даже если есть судимость у родственника, могут отвести кандидатуру. Это железное правило при формировании кадрового состава", — пояснил он.

Михайлов также прокомментировал информацию Mirror о том, что непосредственных "отравителей" Александра Петрова и Руслана Боширова сопровождали еще 4 человека, так называемые "чистильщики".

"Что касается бригады "чистильщиков" — это чушь собачья. Никто так не работает", — сказал он.

Ранее британские СМИ уже находили "Александра Петрова". Так, сообщалось, что это имя "встречается в списке сотрудников национального производителя иммунобиологических препаратов ФГУП НПО "Микроген". Журналисты RT связались с ним и выяснили, что он вообще ни разу не был за границей.

"Это полное совпадение: я не то, что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать", — сказал он.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне обвинили в случившемся Россию, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона предлагала провести совместное расследование инцидента, однако британские власти проигнорировали эту инициативу и отказали в доступе к Скрипалям.

Позднее власти Великобритании предъявили фотографии двух "подозреваемых". По утверждению британской стороны, это два "офицера ГРУ" Александр Петров и Руслан Боширов. При этом в Лондоне оговорились, что эти имена ненастоящие. В Москве заявили, что не располагают информацией об этих людях.