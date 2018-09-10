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В Италии встали на сторону России
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Глава МВД Италии назвал бессмысленными санкции против России 

РИА Новости + ещё 9 4 часа назад
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в интервью RT заявил, что не видит никакого смысла в антироссийских санкциях.
"В мае следующего года будет историческая возможность наконец поменять расстановку сил в Европе и поменять также отношения со странами, которые находятся вне Европы, — я имею в виду Россию. Я постоянно обращаю внимание правительства на убытки, и я буду продолжать это делать, так как санкции против России не имеют никакого экономического, политического, социального и культурного смысла", — сказал он в интервью RT.
Ранее итальянский сенатор Мура Роберто на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявлял, что санкции против России нанесли существенный вред экономике Италии, ежедневно страна несет убытки в размере 7 миллионов евро.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
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