В ЕС отреагировали на несогласованные акции в России

В ЕС прокомментировали несогласованные акции в России

Европейская внешнеполитическая служба прокомментировала несанкционированные акции, прошедшие 9 сентября в ряде городов России

ЕС выразили обеспокоенность задержаниями, отметив, что эти действия «препятствуют осуществлению свобод выражения, организаций и мирных собраний».

«Европейский союз ожидает, что российские власти в полной мере выполнят взятые на себя международные обязательства, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ, по соблюдению основополагающих прав», — говорится в заявлении.

Ранее в МВД заявили, что около 100 человек задержаны за участие в несогласованных акциях в Москве и Санкт-Петербурге.

Также сообщалось о возбуждении двух уголовных дел по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.