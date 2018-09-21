В Латакии сбит беспилотник боевиков

В Латакии над позициями армии Сирии сбит беспилотник

Российские военные сообщили о том, что беспилотный летательный аппарат был замечен над позициями правительственных войск Сирии . Дрон был сбит.

"В результате обстрелов населенного пункта Калаат-Марза провинции Латакия получили ранения восемь военнослужащих САР, — передает ТАСС заявление главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Владимира Савченко

Над позициями правительственных сил в указанном районе сбит беспилотный летательный аппарат боевиков".

Кроме того, по словам российского военного, отмечались неоднократные обстрелы населенных пунктов Нахшебба, Калаат-Марза (дважды), Арафит, Джубб-эз-Заур, Кинсибба и Акч-Баэр провинции Латакия, районов Хандрат, Эль-Васита, Джубб-эль— Хамир, Маканис-эд-Дувайри.