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В Латакии сбит беспилотник боевиков
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В Латакии над позициями армии Сирии сбит беспилотник 

Российская Газета + ещё 85 42 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Российские военные сообщили о том, что беспилотный летательный аппарат был замечен над позициями правительственных войск Сирии. Дрон был сбит.
"В результате обстрелов населенного пункта Калаат-Марза провинции Латакия получили ранения восемь военнослужащих САР, — передает ТАСС заявление главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Владимира Савченко.
Над позициями правительственных сил в указанном районе сбит беспилотный летательный аппарат боевиков".
Кроме того, по словам российского военного, отмечались неоднократные обстрелы населенных пунктов Нахшебба, Калаат-Марза (дважды), Арафит, Джубб-эз-Заур, Кинсибба и Акч-Баэр провинции Латакия, районов Хандрат, Эль-Васита, Джубб-эль— Хамир, Маканис-эд-Дувайри.
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