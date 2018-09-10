Трамп уверен, что у него есть волшебная палочка

"Президенту Трампу понадобится волшебная палочка, чтобы достичь 4% ВВП", — утверждал президент Обама. Я думаю, у меня есть волшебная палочка, 4,2%, и мы будем преуспевать намного больше, чем сейчас! Мы только начали", — написал Трамп в твиттере.

Ранее Трамп сообщил, что не смог досмотреть выступление бывшего американского лидера Барака Обамы, потому что заснул.

Он также добавил, что победа демократов на выборах в 2016 года привела бы к спаду ВВП США. Трамп подчеркнул, что Обама попытался взять на себя заслуги, за "восстановление" США.