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Трамп уверен, что у него есть волшебная палочка
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Трамп уверен, что у него есть волшебная палочка 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заверил, что США смогут достичь роста ВВП в 4%.
"Президенту Трампу понадобится волшебная палочка, чтобы достичь 4% ВВП", — утверждал президент Обама. Я думаю, у меня есть волшебная палочка, 4,2%, и мы будем преуспевать намного больше, чем сейчас! Мы только начали", — написал Трамп в твиттере.
Ранее Трамп сообщил, что не смог досмотреть выступление бывшего американского лидера Барака Обамы, потому что заснул.
Он также добавил, что победа демократов на выборах в 2016 года привела бы к спаду ВВП США. Трамп подчеркнул, что Обама попытался взять на себя заслуги, за "восстановление" США.
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