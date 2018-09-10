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Армения решила помочь Сирии
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В Минобороны Армении заявили о намерении отправить гуманитарную помощь в Сирию 

RT на русском 59 минут назад
Фото: Reuters
Министерство обороны Армении заявило о намерении отправить гуманитарную помощь и гражданских специалистов в Сирию.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря армянского министерства Арцруна Ованнисяна.
По его словам, в группу, которая будет командирована в Сирию, войдут врачи и инженеры.
«Там будут профессионалы, которые в основном помогут этническим армянам, которые проживают в Алеппо. И вообще будем помогать мирному населению», — заявил он.
В пресс-службе добавили, что гуманитарная миссия Армении в САР — это результат договорённости двух стран.
Ранее ФАН сообщало, что Россия оказала гуманитарную помощь жителям населённого пункта Аль-Азам на западе Хомса.
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