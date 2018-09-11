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Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине
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На Украине разгорелся скандал из-за траура по Захарченко 

Ридус + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Национальном университете «Одесская морская академия» обнаружили фотографию погибшего главы ДНР Александра Захарченко с траурной летной.
Оказалось, что снимок повесил начальник отдела практики университета Александр Калинин.
Также в его кабинете нашли флаг «Новороссии» и георгиевские ленты.
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По данным kp.ru, разъяренные украинские националисты явились в его кабинет, но Калинина там уже не было.
Известно, что ректор университета продемонстрировал им приказ об увольнении сотрудника.
В одесском вузе повесили портрет главы ДНР Захарченко с траурной лентой, вызвав ярость украинских националистов.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе. Тогда же был ранен глава Минфина республики Александр Тимофеев. Всего пострадали 11 человек. По горячим следам задержали несколько человек, которые сообщили, что это была диверсия со стороны Киева. В СБУ эту информацию опровергли. По делу об убийстве Захарченко объявлены в розыск двое мужчин.
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