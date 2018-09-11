Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине

На Украине разгорелся скандал из-за траура по Захарченко

В Национальном университете «Одесская морская академия» обнаружили фотографию погибшего главы ДНР Александра Захарченко с траурной летной.

Оказалось, что снимок повесил начальник отдела практики университета Александр Калинин

Также в его кабинете нашли флаг «Новороссии» и георгиевские ленты.

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По данным kp.ru, разъяренные украинские националисты явились в его кабинет, но Калинина там уже не было.

Известно, что ректор университета продемонстрировал им приказ об увольнении сотрудника.

В одесском вузе повесили портрет главы ДНР Захарченко с траурной лентой, вызвав ярость украинских националистов.