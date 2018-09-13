В Польше объяснили увольнение выпускников МГИМО из МИД 

Увольнение из польского МИД выпускников МГИМО — давняя практика, заявил посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк. По его словам, в Варшаве это считают очевидным, и, скорее всего, так продолжится и в будущем. Об этом он рассказал РИА Новости.
«Считается, что раз они обучались еще в Советском союзе, нежелательно, чтобы они занимали руководящие посты в МИД. Это практика, которая сложилась много лет тому назад», — пояснил дипломат.
Он отметил, что СМИ передают эту информацию как новость, хотя она давно уже не является новостью. «Мне кажется… я точно не знаю, как эта новость попала в российские СМИ, что это было взято из одного интервью нашего министра иностранных дел, который сказал, что они когда-то были уже уволены», — отметил Марчиняк.