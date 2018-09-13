В Польше объяснили увольнение выпускников МГИМО из МИД

«Считается, что раз они обучались еще в Советском союзе, нежелательно, чтобы они занимали руководящие посты в МИД. Это практика, которая сложилась много лет тому назад», — пояснил дипломат.

Он отметил, что СМИ передают эту информацию как новость, хотя она давно уже не является новостью. «Мне кажется… я точно не знаю, как эта новость попала в российские СМИ, что это было взято из одного интервью нашего министра иностранных дел, который сказал, что они когда-то были уже уволены», — отметил Марчиняк.