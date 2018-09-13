Ещё
В Польше объяснили увольнение выпускников МГИМО из МИД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Польше объяснили увольнение выпускников МГИМО из МИД 

Lenta.ru + ещё 41 41 минуту назад
Увольнение из польского МИД выпускников МГИМО — давняя практика, заявил посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк. По его словам, в Варшаве это считают очевидным, и, скорее всего, так продолжится и в будущем. Об этом он рассказал РИА Новости.
«Считается, что раз они обучались еще в Советском союзе, нежелательно, чтобы они занимали руководящие посты в МИД. Это практика, которая сложилась много лет тому назад», — пояснил дипломат.
Он отметил, что СМИ передают эту информацию как новость, хотя она давно уже не является новостью. «Мне кажется… я точно не знаю, как эта новость попала в российские СМИ, что это было взято из одного интервью нашего министра иностранных дел, который сказал, что они когда-то были уже уволены», — отметил Марчиняк.
Последние новости
Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Разъяренная толпа набросилась на Жириновского. Видео Трамп выслушал критику Обамы и заснул
Комментарии65
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина: РФ «можно разгромить в пыль»375
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление355
Раскрыт подход РФ по Курилам115
Оценены шансы России отразить удар США737
«Не занимайтесь ерундой»5
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
02:14
В машине брата сестер Хачатурян произошел взрыв
Происшествия
01:19
Украина решила превратить Крым в пустыню
Общество
00:19
Москву резко накроют холода
Погода Новости Москвы
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
06:07
Опубликовано фото возможного убийцы Захарченко
В мире
00:52
Британия не смогла найти «российский след»
В мире
05:35
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение