Абэ договорился о встрече с Путиным

Премьер Японии рассказал, когда может состояться встреча с Путиным

"Переговоры лидеров в ноябре-декабре станут значимыми", — сказал японский премьер. Трансляция ведется телеканалом NHK.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

На состоявшейся на Восточном экономическом форуме во Владивостоке пленарной сессии с участием Синдзо Абэ президент России Владимир Путин сделал предложение заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий.