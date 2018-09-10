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Глава МИД Сирии назвал цель США в стране
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США хотят контролировать Сирию в интересах Израиля, заявил Валид Муаллем 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Целью США в Сирии является контроль всей деятельности страны в интересах Израиля, считает глава МИД Сирии Валид Муаллем.
"Хочу сказать, что американские цели — это не сугубо американские цели, на самом деле это израильские цели, которые США реализуют в Сирии. Этих целей много", — сказал Муаллем в интервью журналу "Международная жизнь".
По мнению главы сирийского МИД, все началось в 2011 году.
"Во-первых, они не хотят, чтобы Сирия была главной страной сопротивления Израилю. Во-вторых, они не хотят, чтобы у Сирии были стратегические отношения с Ираном и Россией. Они хотят, чтобы Сирия была, как остальные страны региона, то есть, чтобы она стала одним из инструментов внешней политики США с одобрения Израиля. Исходя из этого, хочу сказать, что цель США в Сирии — это контроль в интересах Израиля над всей будущей деятельностью Сирии", — отметил министр.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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