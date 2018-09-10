В СБУ отреагировали на задержание ФСБ боевика ИГ

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) назвали "очередным фейком" информацию ФСБ России о сотрудничестве украинского ведомства с запрещенной в РФ международной террористической организацией "Исламское государство" (ИГ) .
"Это очередной фейк ФСБ России, просто смешно комментировать", — сказал в понедельник украинскому агентству УНН представитель СБУ.
Ранее в понедельник в ФСБ сообщили, что задержали в Смоленской области боевика ИГ Меджида Магомедова, который по заданию СБУ и "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ) готовил убийство одного из лидеров провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В ведомстве также добавили, что, по информации, предоставленной задержанным, спецслужбы Украины оказывают активную помощь боевикам "Исламского государства" для организации терактов в России и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.