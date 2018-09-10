В Киеве отказали Крыму в воде

Киев не возобновит поставки воды Крыму, заявил представитель Порошенко

Ранее в Крыму произошёл выброс загрязняющего вещества на заводе "Крымский титан" из-за обострения ситуации с кислотонакопителем. Он представляет собой открытый водоем, который за последние годы значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

"Мы любой ценой не дадим эту воду, потому что население в этой воде не нуждается. Эта вода необходима предприятиям, который находятся на оккупированной территории, и они эту воду не получат. Поэтому у есть четкая позиция: никаких переговоров, никаких попыток маленькими шагами подвести нас под подачу этой воды не будет… Пока я в Херсоне, Днепровская вода в Крым не пойдет, это я вам гарантирую", — сказал в комментарии телеканалу "112. Украина" Борис Бабин, представитель президента Украины в Крыму (был назначен Петром Порошенко из-за воссоединения полуострова с Россией).

Ранее заместитель министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрий Грымчак заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым при условии признания "оккупации" полуострова со стороны России. Глава Крыма поручил проработать план действий по строительству к кислотонакопителю химзавода водовода из Каркинитского залива. Речь идет о прокладке чугунной трубы длиной около 10 километров.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.

Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.