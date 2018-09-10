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Польша потеряла доверие к ОБСЕ
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Глава МИД Польши заявил, что доверие к ОБСЕ находится под сомнением 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Доверие к ОБСЕ не будет восстановлено, пока не будет урегулирован конфликт на востоке Украины, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на открытии совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения.
По его словам, продолжающийся на Украине вооруженный конфликт "представляет по сей день для ОБСЕ основной вызов".
"Доверие к организации будет находиться под сомнением, пока конфликт не будет урегулирован", — сказал Чапутович.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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