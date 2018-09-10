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РПЦ готовит жесткий ответ на автокефалию Украины
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РПЦ пригрозила Константинополю крайне жестким ответом на автокефалию Украины 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Если Константинополь признает автокефалию Украинской православной церкви, ответ Русской православной церкви будет крайне жестким, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Ответные шаги со стороны Московского патриархата обязательно последуют, — приводит слова Легойды РИА «Новости». — Ответ будет крайне жестким».
Он подчеркнул, что для РПЦ «всегда важнее единство православия», поэтому Москва «до конца пытается сохранить мир» и «уберечь братьев от каких-то непоправимых шагов», передает ТАСС.
В РПЦ предостерегли Константинополь от признания автокефалии, так как это может спровоцировать конфликт, который затронет судьбы миллионов людей.
РПЦ подчеркнула свою готовность к диалогу.
Напомним, Священный Синод Русской православной церкви сделал официальное заявление, осудив решение патриарха Константинопольского Варфоломея назначить двух экзархов на Украину без согласования с Московским патриархатом.
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