Ещё
В Индонезии женщинам запретили обедать с мужчинами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Индонезии женщинам запретили обедать с мужчинами 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
В округе Биреэн индонезийской провинции Ачех мужчинам и женщинам запретили совместно принимать пищу. Об этом пишет The Independent. Таким способом власти хотят добиться от женщин большего «благочестия».
Соблюдать новое правило обязали все кафе и рестораны округа. По словам местного главы управления по исламским делам, женщины нарушают норму шариата, когда едят вместе с мужчинами: это позволено делать только с мужем или близкими родственниками.
Чиновник заявил, что цель директивы — «защитить достоинство женщин, чтобы они чувствовали себя более комфортно, легко и благочестиво и не делали ничего, что бы нарушало законы шариата».
Законы шариата в мусульманской провинции запрещают любое выражение близости между людьми, не находящимися в браке. Новые правила, помимо прочего, накладывают ограничения на совместные обеды коллег разного пола и обслуживание женщин без сопровождения после 21:00.
Ранее в этом году в Ачехе прилюдно побили палками женщин, обвиненных в проституции. Это единственная провинция Индонезии, где существует исламская полиция нравов. Законы шариата в ней распространяются не только на мусульман, но и на всех жителей.
Последние новости
Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Разъяренная толпа набросилась на Жириновского. Видео Трамп выслушал критику Обамы и заснул
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция перебросила танки для сдерживания РФ127
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян1473
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе1273
Пьяные украинцы приплыли в Крым подружиться с россиянами283
«Влил шприц адреналина»: врачи пытаются помочь Дакоте7
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
02:51
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян
Политика
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение