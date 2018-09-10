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Корова «задушила» атакующего ее льва
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Корова «задушила» атакующего ее льва 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: pixabay.com
Лев решил напасть на животное, но сам оказался жертвой коровы.
Сбежавший из Национального парка Меру в Кении лев стал жертвой коровы. Однако прежде хищник успел убить несколько парнокопытных, включая и домашних коз.
Как уточняет портал Standardmedia, лев решил напасть на свою очередную жертву в деревне Лусиути на территории Северного Игембе. Однако такая попытка стала для него роковой. Предположительно, корова попыталась спастись от назойливого хищника, причем на шее у травоядного была завязана веревка. Она-то и помогла ему избежать смертельной участи.
По данным издания, корова могла попытаться сбежать от льва, но тем самым лишь обвязала веревку вокруг шеи хищника, в результате чего он просто задохнулся.
Также существуют и другие версии — например, лев мог погибнуть от жажды или голода.
Это не единственный удивляющий «подвиг» коров. Например, в Польше парнокопытное сбежало по пути на скотобойню и уплыла на остров.
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