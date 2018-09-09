В Белом доме произошел «переворот»

«То, что вы видели на днях, было настолько серьезным, насколько это возможно… Это переворот, если хотите», — заявил изданию Бэннон.

Ранее анонимный источник в Белом доме рассказал, что чиновники из администрации Трампа сопротивляются его решениям, поскольку не разделяют взглядов президента.

По словам Бэннона, нынешняя ситуация в администрации сопоставима с правительственным кризисом в 1862 году, когда генерал Джордж Макклеллан заявил, что американский президент Авраам Линкольн не должен быть главнокомандующим.