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В Белом доме произошел «переворот»
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В Белом доме произошел «переворот» 

BFM.RU + ещё 2 51 минуту назад
Фото: Reuters
Экс-советник американского президента США Стив Бэннон назвал ситуацию в администрации Трампа «переворотом», сравнив ее с кризисом в правительстве перед Гражданской войной в США во времена правления Авраама Линкольна. Об этом пишет The Guardian.
«То, что вы видели на днях, было настолько серьезным, насколько это возможно… Это переворот, если хотите», — заявил изданию Бэннон.
Ранее анонимный источник в Белом доме рассказал, что чиновники из администрации Трампа сопротивляются его решениям, поскольку не разделяют взглядов президента.
По словам Бэннона, нынешняя ситуация в администрации сопоставима с правительственным кризисом в 1862 году, когда генерал Джордж Макклеллан заявил, что американский президент Авраам Линкольн не должен быть главнокомандующим.
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