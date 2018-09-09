Таран машины Додона попал на видео

Таран машины Додона грузовиком попал на видео

Telegram-канал Hue опубликовал видео, на котором запечатлен момент аварии с участием машины президента Молдавии Игоря Додона и грузовика.

На кадрах видно, что кортеж главы государства едет по трассе. Автомобили, находящиеся на встречной полосе, прижались к обочине (вероятно, что перед машиной Додона, которая едет перед джипом охраны, ехал экипаж полиции), но оттуда внезапно выехал грузовик, который перекрыл почти всю проезжую часть. Водитель президентского Mercedes попытался уйти от столкновения, но не сумел, в результате машина вылетела в кювет и перевернулась.

Следом грузовик задел джип, из которого велась съемка, внедорожник также перевернулся.

По данным прессы, в аварии пострадали мать и сын Додона, находившиеся в одной машине с ним. Сам президент отделался синяками и ссадинами.