Ещё
Таран машины Додона попал на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Таран машины Додона грузовиком попал на видео 

Lenta.ru 56 минут назад
Telegram-канал Hue опубликовал видео, на котором запечатлен момент аварии с участием машины президента Молдавии Игоря Додона и грузовика.
На кадрах видно, что кортеж главы государства едет по трассе. Автомобили, находящиеся на встречной полосе, прижались к обочине (вероятно, что перед машиной Додона, которая едет перед джипом охраны, ехал экипаж полиции), но оттуда внезапно выехал грузовик, который перекрыл почти всю проезжую часть. Водитель президентского Mercedes попытался уйти от столкновения, но не сумел, в результате машина вылетела в кювет и перевернулась.
Следом грузовик задел джип, из которого велась съемка, внедорожник также перевернулся.
>> Игоря Додона госпитализировали после ДТП 
По данным прессы, в аварии пострадали мать и сын Додона, находившиеся в одной машине с ним. Сам президент отделался синяками и ссадинами.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии26
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев поставил условие подачи воды в Крым870
В ДНР упраздняют министерство обороны72
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида67
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу41
В России появился самый молодой губернатор564
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:35
Киркорова и Баскова распекли за «мерзкий трэш»
Шоу-бизнес
09:36
Памфилова оценила ситуацию с нарушениями на выборах
Политика
00:58
Киев поставил условие подачи воды в Крым
Политика Украина
06:07
В России проходит Единый день голосования
Политика Статьи
00:09
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу
В мире
01:26
Грузовик протаранил кортеж Додона
В мире Происшествия
00:50
В России появился самый молодой губернатор
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение