Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу

Появились сообщения о новых ударах авиации России и Сирии по Идлибу

Со ссылкой на местных жителей и спасателей Reuters сообщает, что сирийские вертолеты якобы сбрасывают бочковые бомбы, заполненные взрывчатыми веществами и осколками, на деревни Аль-Хабит и Абдин на юге провинции Идлиб и ряд других поселений в этом районе.

Напомним, Дамаск категорически отвергает обвинения в применении бочковых бомб.

Российские самолеты, по сведениям Reuters, в ходе ряда рейдов нанесли удары по городам Эль-Латамна и Кафр-Зейта на севере провинции Хама.