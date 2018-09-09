Ещё
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились сообщения о новых ударах авиации России и Сирии по Идлибу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Российские и сирийские военные самолеты возобновили интенсивные удары по провинциям Идлиб и Хама в воскресенье, 9 сентября; Дамаск активизировал наступление на последний крупный опорный пункт боевиков после саммита Россия — Иран — Турция, пишет Reuters.
Со ссылкой на местных жителей и спасателей Reuters сообщает, что сирийские вертолеты якобы сбрасывают бочковые бомбы, заполненные взрывчатыми веществами и осколками, на деревни Аль-Хабит и Абдин на юге провинции Идлиб и ряд других поселений в этом районе.
Напомним, Дамаск категорически отвергает обвинения в применении бочковых бомб.
Российские самолеты, по сведениям Reuters, в ходе ряда рейдов нанесли удары по городам Эль-Латамна и Кафр-Зейта на севере провинции Хама.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала результаты тегеранской встречи «большой ближневосточной тройки» в составе России, Турции и Ирана, на которой обсуждалось сирийское урегулирование и в первую очередь ситуация в провинции Идлиб.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Представитель России вызван в МИД Британии Кортеж Додона столкнулся с грузовиком в Молдавии Жучковский рассказал о возможном упразднении министерства обороны ДНР
Комментарии30
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев поставил условие подачи воды в Крым636
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида40
Мужчина с болями посетил врача и узнал о беременности110
В России появился самый молодой губернатор548
Британец нашел пропавший малайзийский Boeing111
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
09:36
Памфилова оценила ситуацию с нарушениями на выборах
Политика
00:58
Киев поставил условие подачи воды в Крым
Политика Украина
06:07
В России проходит Единый день голосования
Политика Статьи
00:09
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу
В мире
01:26
Грузовик протаранил кортеж Додона
В мире Происшествия
00:50
В России появился самый молодой губернатор
Политика
01:20
Стало известно содержание послания Путина Ким Чен Ыну
Политика В мире
01:59
США перебросили допвойска в Сирию
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение