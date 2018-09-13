США выдвинули России условия по «жестким санкциям»

США пообещали «жесткие санкции» против России

США рассказали, при каких условиях не будут вводить "жесткий пакет санкций" против России по делу Скрипалей.

По словам помощника госсекретаря Маниши Сингх, Москва должна разрешить проводить инспекции на своих химических объектах.

Дипломат заявила, что Россия также должна дать гарантии США в том, что больше не будет применять нервно-паралитические вещества против своих граждан снова. Она напомнила, что Москва так и не сделала этого. Помощник госсекретаря отметила, что если этого не произойдет до ноября, то Москву ждет "очень жесткий пакет санкций".

Санкции планируется ввести по закону 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием и предотвращении войны.

США ввели первый пакет ограничительных мер по делу Скрипалей 27 августа. Вторая часть ограничений может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

Второй пакет санкций

Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что "ноябрьские" санкции вряд ли будут содержать экономически неоправданные для Штатов решения, которые ограничат поставки их продукции в Россию.

"Если они закупают у нас то, что им выгодно, то уж продавать они точно заинтересованы все, что они производят", — сказал министр.

На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что западные санкции стали преимуществами России на пути развития инноваций на отечественном финансовом рынке.