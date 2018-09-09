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Игоря Додона госпитализировали после ДТП
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Игоря Додона госпитализировали после ДТП 

РИА Новости + ещё 42 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кортеж президента Молдавии Игоря Додона в воскресенье попал в аварию на трассе Страшены-Калараш, глава государства госпитализирован, сообщает молдавский телеканал Publika.md.
"Кортеж президента попал в ДТП на трассе Страшены-Калараш. По предварительным данным, президент был доставлен в больницу", — говорится в сообщении.
По данным телеканала, кортеж президента попал в ДТП с грузовиком, в результате чего один из автомобилей перевернулся. Полиция подтвердила факт аварии, но отказалась предоставить детали.
В пресс-службе главы Молдавии информацию о ДТП РИА Новости пока не подтвердили.
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