Грузовик протаранил кортеж Додона

Игоря Додона госпитализировали после ДТП

Кортеж президента Молдавии Игоря Додона в воскресенье попал в аварию на трассе Страшены-Калараш, глава государства госпитализирован, сообщает молдавский телеканал Publika.md.

"Кортеж президента попал в ДТП на трассе Страшены-Калараш. По предварительным данным, президент был доставлен в больницу", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, кортеж президента попал в ДТП с грузовиком, в результате чего один из автомобилей перевернулся. Полиция подтвердила факт аварии, но отказалась предоставить детали.