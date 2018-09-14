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Раскрыто значение России для обороноспособности Украины
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Детали излишни: Украина больше не нужна России
Детали излишни: Украина больше не нужна России

Раскрыто значение России для обороноспособности Украины 

Lenta.ru + ещё 43 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что доходы, которые страна получает от транзита российского газа в Евросоюз, идут на финансирование обороны. По мнению президента, именно из-за этого Россия хочет пустить газ в обход украинской территории, сообщает РИА Новости.
«Те доходы, которые мы получаем от транзита газа, — это те деньги, которые мы тратим на безопасность и оборону, и именно поэтому РФ хочет инвестировать в «Северный поток»», — сказал Порошенко.
В конце августа Украина подсчитала, что после прекращения транзита российского газа потеряет 3 процента от ВВП. По оценке главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, эта сумма сопоставима с расходами на национальную армию.
18 августа президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что «Северный поток-2» не помешает транзиту газа через Украину, если это будет экономически выгодно.
По данным Министерства обороны Украины, бюджет страны в 2018 году предполагал расходы на безопасность и оборону в размере 165 миллиардов гривен (около 400 миллиардов рублей).
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.
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