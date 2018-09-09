СМИ: Греция выразила протест США из-за заявлений по «македонской проблеме»

Греция выразила резкий протест США в связи с заявлениями помощника госсекретаря Уэсса Митчелла о "ведущей роли американской дипломатии" в решении "македонской проблемы" и в подписании соглашения между Грецией и бывшей югославской республикой Македония по новому конституционному наименованию, пишет греческое издание Documento.

Афины и Скопье в июне подписали соглашение, согласно которому БЮРМ будет называться Республика Северная Македония. Соглашение разрешает длившийся почти 30 лет спор и открывает Скопье двери в НАТО Евросоюз . Многие обозреватели отмечали, что соглашение подписано под давлением США и НАТО, Греция отрицала, но заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии фактически подтверждает это.

Это вызвало реакцию главы МИД Греции Никоса Котзиаса и "показало, что отношения двух стран могут быть на лучшем уровне последних лет, но, безусловно, не безоблачны", пишет издание.

"Заявление Митчелла удивило многих, поскольку только в июне во время слушаний в комитете по иностранным делам сената он сказал, что то, что сделали лидеры Греции и Македонии, действительно является историческим и если будет успешным, может стать чем-то масштаба Дейтона по последствиям, которые будет иметь на Балканском полуострове. И мы полны решимости использовать это открытие не только для самого имени, но и для создания волны перемен, которая позитивно отразится и на других частях региона", — говорится в статье.

"Согласно правительственным источникам, после протеста Митчелл извинился перед министром иностранных дел Греции Никосом Котзиасом. Однако Афины, особенно обеспокоенные заявлением официального представителя США, подчеркнули американской стороне, что неприемлемо представлять Вашингтон архитектором решения проблемы в момент, когда, по словам источников, соглашение стало возможно подписать благодаря постоянным усилиям греческой дипломатии, и Греция не желает принимать какое-либо давление со стороны США или других западных или восточных столиц", — пишет Documento.

Издание отмечает, что "в попытке получить политические выгоды Митчелл своим заявлением создал ложное впечатление и дал пищу для всевозможных противников решения проблемы (с наименованием — ред.), чтобы утверждать, что Греция поддалась американскому давлению и поэтому была вынуждена" ее решить. "По сути, Митчелл извратил реальность, и хотя это греческая дипломатия предпринимала инициативы для решения проблемы, он хотел воздать похвалу США", — заключило издание.