Джонсон раскритиковал позицию Мэй по Brexit

По его словам, переговоры по выходу Британии из состава Евросоюза складываются в пользу Брюсселя.

Он также добавил, что Мэй "обернула пояс смертника" вокруг конституции Британии и передала детонатор ЕС.

Джонсон подчеркнул, что сделка Мэй по Brexit выглядит "жалкой".

Ранее СМИ сообщили, что на втором референдуме по Brexit британцы проголосуют против выхода из ЕС.