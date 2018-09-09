Джонсон раскритиковал позицию Мэй по Brexit 

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что британский премьер-министр Тереза Мэй "обернула пояс смертника" вокруг конституции страны. Об этом сообщает The Daily Mail.
По его словам, переговоры по выходу Британии из состава Евросоюза складываются в пользу Брюсселя.
Он также добавил, что Мэй "обернула пояс смертника" вокруг конституции Британии и передала детонатор ЕС.
Джонсон подчеркнул, что сделка Мэй по Brexit выглядит "жалкой".
Ранее СМИ сообщили, что на втором референдуме по Brexit британцы проголосуют против выхода из ЕС.