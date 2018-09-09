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Джонсон раскритиковал позицию Мэй по Brexit
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Джонсон раскритиковал позицию Мэй по Brexit 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что британский премьер-министр Тереза Мэй "обернула пояс смертника" вокруг конституции страны. Об этом сообщает The Daily Mail.
По его словам, переговоры по выходу Британии из состава Евросоюза складываются в пользу Брюсселя.
Он также добавил, что Мэй "обернула пояс смертника" вокруг конституции Британии и передала детонатор ЕС.
Джонсон подчеркнул, что сделка Мэй по Brexit выглядит "жалкой".
Ранее СМИ сообщили, что на втором референдуме по Brexit британцы проголосуют против выхода из ЕС.
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