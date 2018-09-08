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В ЛНР заявили о готовящейся провокации ВСУ
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В ЛНР заявили о попытке ВСУ совершить провокацию против сотрудника ОБСЕ 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о попытке украинских силовиков совершить провокацию против координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Контактной группы на переговорах Тони Фриша, который находится в Донбассе с визитом.
«Сегодня, 8 сентября, спецслужбы Украины осуществили спланированную вооруженную провокацию, в результате которой могли пострадать члены международной делегации. Под предлогом невозможности проезда через КВВП «Станица Луганская» Киев направил представителей ОБСЕ на КПВВ «Золотое», — говорится в сообщении Министерства государственной безопасности ЛНР.
Там отметили, что «киевские войска начали массированный обстрел территории ЛНР», чтобы вызвать ответный огонь и вынудить делегацию остановиться в зоне возможного поражения.
«Народная милиция не пошла на нарушение перемирия, но в районе обстрела возникли пожары», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Кононов заявил, что украинские военнослужащие при помощи авиации предприняли попытку спровоцировать обострение ситуации на линии соприкосновения.
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