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Порошенко закапывает улики по убийству Захарченко
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Порошенко закапывает улики по делу об убийстве Захарченко 

Дни.ру 13 часов назад
Фото: РИА Новости
На Украине боятся результатов расследования убийства главы ДНР Александра Захарченко. В Верховной раде депутаты из "Блока Петра Порошенко" призвали силовиков не допустить российского присутствия в Донецке.
На седьмой день после убийства Захарченко в Киеве встрепенулись: первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко и депутат Мария Ионова потребовали от украинских силовиков недопущения расследования Россией убийства главы ДНР. Они призвали не допустить приезда в Донецк российских следователей, сообщает РИА Новости.
Видимо, народные избранницы не следили за новостями. В день убийства Александра Захарченко, 31 августа в России возбудили уголовное дело по факту теракта в Донецке и направили туда группу специалистов для оказания помощи в расследовании преступления.
В ФСБ России заявили, что украинские спецслужбы причастны к убийству Александра Захарченко. И доказательства этому появились уже 3 сентября: задержанные республиканскими силовиками по подозрению в теракте, признались, что в преступлении замешана Украина.
Временно сменивший Захарченко на посту руководителя ДНР Дмитрий Трапезников сообщил некоторые детали допроса подозреваемых, которых удалось задержать по горячим следам.
"В результате допроса они подтвердили причастность украинской стороны к преступлению", — сказал врио главы ДНР.
Трапезников добавил, что в республике ожидают провокаций со стороны украинских силовиков: уже фиксируется движение военной техники на линии разграничения. В ответ армия ДНР привела свои силы в повышенную боеготовность и на несколько дней закрыла все границы, включая погранпереходы с Россией.
А президент Украины, похоже, не на шутку перепугался после убийства Захарченко и передумал вводить военное положение в Донбассе. Свое решение глава Незалежной объяснил тем, что для него ценности демократии не менее важны, чем ценности суверенитета. На самом деле Порошенко спасовал перед обстоятельствами, сложившимися после теракта в центре Донецка.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в центре Донецка вечером 31 августа. Также серьезно пострадал министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.
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