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Сбежавший в РФ министр ДНР объяснился
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«Я не уехал, а выехал» 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Официальный сайт Донецкой Народной Республики
Вице-премьер ДНР Александр Тимофеев, получивший ранение во время убийства главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко, уехал из Донецка. Сам чиновник указал, что давно намеревался совершить визит в Россию, чтобы встретиться с Захаром Прилепиным и съездить на 9 дней после смерти Захарченко.
Вице-премьер, министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев, получивший ранение во время убийства главы ДНР Александра Захарченко, уехал из Донецка.
«Александр Тимофеев вместе с советником Захарченко Александром Казаковым покинули Донецк и отправились в Россию. Такое решение было принято в целях безопасности, возвращаться в Донецк в ближайшее время они не собираются», — цитирует слова источника «Интерфакс».
«Что касается формулировки по моему перемещению — то я не уехал, а выехал. Я остаюсь гражданином Донецкой народной республики и советником главы — меня никто в отставку не отправлял. Пока, во всяком случае. Поэтому при текущих обстоятельствах я буду сам принимать решение, где планирую находиться», — сказал чиновник.
По его словам, Тимофеев давно намеревался совершить визит в Москву.
«Сюда я собирался уже давно, и это даже ваши коллеги могут подтвердить. В пятницу хотел с ними пообщаться именно здесь, в Москве. Приехал по своим делам. А, кроме того — обещал Захару Прилепину, что на девятый день со дня смерти Александра Захарченко мы приедем к нему на хутор.
Завтра там и соберемся. Там будет много наших соратников, а также военкоров, журналистов», — пояснил Тимофеев.
Кроме того, он разъяснил ситуацию с назначение Дениса Пушилина врио главы ДНР.
«Буквально в течение часа прошло заседание Совета обороны, который выбрал человека, для него очевидного и понятного. Потом в течение часа состоялось и заседание Совета министров, который исполняющим обязанности тоже назначил Дмитрия Трапезникова. Потом тут же прошло еще и заседание Совета всех глав городов и районов. То есть в течение нескольких часов того вечера ситуация в республике была стабилизирована и не вышла из-под контроля», — детализировал ополченец.
Стоит отметить, что внеочередные выборы в ДНР и ЛНР пройдут 11 ноября. На них изберут новых глав народных республик и депутатов народных советов.
«Главная новость в том, что назначены выборы на ноябрь. По моей информации, западные партнеры по Минским соглашениям требовали, чтобы выборы не проводились в республиках. Убийство главы Донецкой республики подписантами минских соглашений было сочтено грубым нарушением обязательств, которые брали на себя Украина, западные партнеры, и поэтому приняли решение о том, чтобы выборы все-таки были проведены», — приводит НСН комментарий по поводу происходящего бывшего спикера парламента Новороссии Олега Царева.
Украина уже заявила, что считает данное голосование и его результаты «юридически ничтожными». В МИД Украины указали, что выборы якобы подорвут минские договоренности и «сведут на нет» все усилия по урегулированию кризиса в Донбассе.
Кроме того, украинское внешнеполитическое ведомство выразила уверенность, что ту же позицию разделит и международное сообщество. В своем заявлении министерство также призвало международных партнеров Киева «предоставить оценку факту назначения даты выборов в республиках Донбасса».
Более того — позднее первый вице-спикер украинской рады Ирина Геращенко и депутат от самой крупной парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Мария Ионова потребовали от украинских силовиков не допустить к расследованию гибели Захарченко российских следователей.
Геращенко и Ионова потребовали от украинских правоохранительных органов отчета о преступлениях, в которых Киев подозревал Захарченко, а также отчета, который бы свидетельствовал о правомерном закрытии дела в его отношении.
«К главе Службы безопасности Украины, главе Национальной полиции Украины, генеральному прокурору Украины относительно… мер по расследованию обстоятельств его (Захарченко. — Газета.Ru) убийства и относительно недопущения расследования этого преступления следственными органами России», — говорилось в депутатском запросе.
Александр Захарченко и его телохранитель погибли 31 августа в ресторане «Сепар» в центре Донецка на бульваре Пушкина в результате взрыва самодельного взрывного устройства без оболочки. 12 человек были ранены, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев (известен как Ташкент) и руководитель молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова.
По данным местных СМИ, бомба была заложена в вывеску над входом в ресторан. На фотографиях до взрыва видно, что на вывеске был изображен Чебурашка в военном камуфляже.
Кафе, принадлежащее бывшим охранникам Захарченко, находилось под наблюдением донецких спецслужб, поскольку глава ДНР часто устраивал там встречи с окружением и журналистами.
Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт». По подозрению в организации убийства местные силовики уже задержали «украинских диверсантов и связанных с ними лиц».
Киев отрицает причастность подконтрольных силовых структур к взрыву в Донецке. Там считают, что убийство могло стать следствием внутренних разборок «на коммерческой основе» или было организовано российскими спецслужбами.
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