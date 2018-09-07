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Ассанж может умереть
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Ассанж может умереть: СМИ рассказали о слабом здоровье основателя Wikileaks 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Джулиан Ассанж, шесть лет находящийся в посольстве Эквадора, не может получить полноценное лечение.
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж тяжело болен и может скоро умереть, утверждает его адвокат Грег Барнс.
По словам юриста, ему необходимо лечение в специализированной клинике, но в течение шести лет он не может покинуть пределы посольства в Эквадоре в Лондоне, поскольку рискует быть арестованным британской полицией и впоследствии экстрадированным в США.
Адвокат Ассанжа хочет добиться гарантии от властей Британии, что на время лечения его подзащитному будет гарантирована неприкосновенность, сообщает The Daily Mail. Ранее об ухудшении его здоровья много раз говорили правозащитники.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 года проживает в посольстве Эквадора в Лондоне. Эквадор предоставил ему политическом убежище на неопределенный срок после угрозы экстрадиции из Швеции в США. Американский власти требует выдачи Ассанжа, чтобы судить его за разглашение секретных данных госдепартамента. В Соединенных Штатах «секретному разоблачителю» грозит пожизненное заключение или смертная казнь.
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