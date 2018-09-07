Ассанж может умереть: СМИ рассказали о слабом здоровье основателя Wikileaks

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж тяжело болен и может скоро умереть, утверждает его адвокат Грег Барнс.

По словам юриста, ему необходимо лечение в специализированной клинике, но в течение шести лет он не может покинуть пределы посольства в Эквадоре в Лондоне, поскольку рискует быть арестованным британской полицией и впоследствии экстрадированным в США.

Адвокат Ассанжа хочет добиться гарантии от властей Британии, что на время лечения его подзащитному будет гарантирована неприкосновенность, сообщает The Daily Mail. Ранее об ухудшении его здоровья много раз говорили правозащитники.