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Захарченко захотели видеть во главе ДНР
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Захарченко захотели видеть во главе ДНР 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Одним из кандидатов на выборах главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) может стать Наталья Захарченко, вдова первого руководителя республики Александра Захарченко. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил Александр Казаков, советник Захарченко.
«Наталья Владимировна — человек такой серьезный, она не зря воевала вместе со своим мужем», — сказал он.
На пост главы ДНР, по его мнению, также могут претендовать председатель Народного совета республики Денис Пушилин, назначенный и.о. руководителя ДНР, вице-премьеры Дмитрий Трапезников и Александр Тимофеев, а также «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев.
По словам Казакова, если раньше идея проведения в ДНР выборов постоянно откладывалась, поскольку, согласно его данным, кандидатура Захарченко была безальтернативной, то после гибели первого главы республики ситуация изменилась.
Наталья Захарченко после гибели мужа, как сообщал НТВ, в военной форме и с черной повязкой на голове приехала на передовую в Донбассе, где пообещала ополченцам поддержку. «Если у кого-то есть какие-то вопросы, проблемы, просьбы. Считайте, что вы обращаетесь к нему, если кому-то стеснительно будет», — сказала она, добавив, что хочет отомстить за убийство супруга.
7 сентября в ДНР сменилась власть. Вице-премьер Трапезников, ставший и.о. главы республики после гибели Захарченко 31 августа, по требованию Генпрокуратуры был лишен новых полномочий. Руководство республикой было возложено на председателя Народного совета Дениса Пушилина. Помимо этого, парламент назначил внеочередные выборы, их проведение намечено на 11 ноября.
На фоне этих новостей стало известно об отъезде в Россию ближайшего окружения Захарченко, в том числе вице-премьера Тимофеева и советника Казакова. По словам последнего, они поехали поучаствовать в мероприятии, которое писатель Захар Прилепин организует в память о погибшем первом лидере ДНР.
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