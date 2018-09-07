Появилась версия, как «отравителям Скрипалей» дали визы

Как выяснило издание, при подаче документов на визу Петров и Боширов предоставили в британское консульство в Санкт-Петербурге визитные карточки и выписку со счетов, на которых имелось несколько тысяч фунтов стерлингов.

По информации The Telegraph, британская разведка почти наверняка знает настоящие имена Петрова и Боширова, но не разглашает их в интересах следствия.

Издание The Sun, ссылаясь на источники в правительстве Соединенного Королевства, пишет, что оба подозреваемых являются сотрудниками подразделения специального назначения главного управления Генштаба (бывшее ГРУ ), которому поручают опасные миссии за границей.