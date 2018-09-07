Появилась версия, как «отравителям Скрипалей» дали визы 

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, при получении виз выдавали себя за предпринимателей, работающих в сфере международной торговли. Об этом пишет The Telegraph.
Как выяснило издание, при подаче документов на визу Петров и Боширов предоставили в британское консульство в Санкт-Петербурге визитные карточки и выписку со счетов, на которых имелось несколько тысяч фунтов стерлингов.
По информации The Telegraph, британская разведка почти наверняка знает настоящие имена Петрова и Боширова, но не разглашает их в интересах следствия.
Издание The Sun, ссылаясь на источники в правительстве Соединенного Королевства, пишет, что оба подозреваемых являются сотрудниками подразделения специального назначения главного управления Генштаба (бывшее ГРУ), которому поручают опасные миссии за границей.
The Sun утверждает, что на след Петрова и Боширова британская разведка вышла еще несколько месяцев назад, но этот факт скрывали от общественности, надеясь, что подозреваемые еще раз выедут в ЕС, где их смогут задержать на основании международного права.