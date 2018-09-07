Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию

Вице-премьер, министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев захватил одно из крупнейших агропредприятий республики «Колос Д», утверждает его директор Виктор Савенко.

Как рассказал Савенко «Донецкому агентству новостей», в ноябре 2017 года на предприятие явилась группа вооруженных людей во главе с директором Госпредприятия «Заря Агро» Геннадием Кряжевыми, сославшись на якобы имеющиеся в их распоряжении документы о признании бесхозным всего имущества предприятия, осуществили захват собственности. На тот момент стоимость имущества оценивалась в 850 млн рублей.

По словам Савенко, через некоторое время он добился личной встречи с министром налогов и сборов Александром Тимофеевым и рассказал ему о захвате агрокомплекса.

«В ответ Тимофеев просто проигнорировал мои слова и заявил, что он предприятие просто забирает. Это был разговор в стиле 90-х. Он мне сказал: Слушай, это не твое дело. Ты здесь никто и звать тебя никак, мы тут хозяева и считаем, что предприятие должно быть нашим», — рассказал Савенко.

По его словам, многим предпринимателям поступали угрозы от министра Тимофеева, однако обращаться к высшему руководству с жалобами они не решались, опасаясь последствий для себя и своих близких. Те, кто решался отстаивать свои права, оказывался в заключении. Савенко утверждает, что лично знал 12-15 таких предпринимателей, попавших в тюрьму.