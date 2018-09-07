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Лондон обеспокоило число версий РФ в деле Скрипалей
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Лондон обвинил Москву в представлении «выдуманных версий» по делу Скрипалей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу обвинил Россию в том, что она якобы представила 37 "вымышленных версий" по "делу Скрипалей".
В пятницу в посольстве Великобритании в Москве посол проводит брифинг для дипломатического корпуса о расследовании отравления в Солсбери.
"Россия уводит в сторону от фактов — с марта было представлено 37 вымышленных версий произошедшего. Мария Захарова (официальный представитель МИД РФ) спросила, почему на фото с камер наблюдения одно и то же время. Это фото с двух разных камер, уставленных в разных коридорах при выходе в зону прилета", — заявил на брифинге Бристоу, слова которого приводит транслирующий брифинг официальный Twitter-аккаунт посольства Великобритании в России.
Посол подчеркнул, что "Великобритания обеспокоена деятельностью российского правительства, а не российского народа".
Ранее Скотланд-ярд опубликовал фотографии подозреваемых по "делу Солсбери" в аэропорту Гэтвик. О странности в фотографиях заявила, в частности, официальный представитель МИД РФ. По словам Захаровой, на снимках запечатлен один и тот же коридор, время совпадает (на сайте Скотланд-ярда указано время — 16.22.43). Захарова заявила, что это "либо наложенные сверху фотографии дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ России, которые научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях".
Позже представитель Столичной полиции Лондона в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать наблюдения представителей российских властей и СМИ о странности фотографий заявил, что время, указанное на фото подозреваемых, совпадает, поскольку съемка велась одновременно с двух разных камер в лондонском аэропорту Гэтвик, "в момент выхода пассажиров по прибытии с международных рейсов".
В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.
В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.
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