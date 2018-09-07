Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко

«В прошлую пятницу в Донецке прогремел взрыв. Сотрудники миссии слышали этот взрыв с места своего базирования, расположенного менее чем в 200 метрах от места происшествия. В результате этого взрыва погибли Александр Захарченко и еще один человек (его охранник — прим. «Ленты.ру») Кроме того, по меньшей мере девять человек получили ранения. Сотрудники миссии не пострадали», — отчитался Хуг.

По его словам, в течение нескольких дней после взрыва миссия наблюдала спокойную ситуацию в центре Донецка.

В целом же ситуация вдоль линии соприкосновения между частями вооруженных сил ДНР и украинскими силовиками улучшилась, но «остается чрезвычайно изменчивой».

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар», где была заложена бомба. Практически сразу же после его гибели власти ДНР сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отвергают.