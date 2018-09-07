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СБУ пресекла деятельность хакерской группировки
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СБУ пресекла деятельность международной хакерской группировки 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: pixabay.com
Служба безопасности Украины опубликовала информацию о разоблачении международной хакерской группировки. Взломщики специализировались на похищении средств из государственных банков с целью их дальнейшей легализации.
Как отмечается, атаке хакеров за период их деятельности подверглись более 20 государств.
«Оперативники спецслужбы установили, что дельцы с помощью специального программного обеспечения получали доступ к персональным данным юридических лиц банков из стран Евросоюза, Южной Азии и постсоветского пространства. Затем они формировали в банковских системах фальшивые платежные документы и выводили деньги со счетов коммерсантов», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Подчёркивается, что часть фирм-посредников, через которые проводились мошеннические операции, «была подконтрольна российским спецслужбам».
Обыски проводились по месту жительства участников группировки в Киеве, Черновцах, Одессе и Вознесенске.
Там же была обнаружена финансовая документация, подтверждающая факты подделки банковских гарантий и незаконное перечисление похищенных средств через популярные банковские системы.
Специалисты ведомства задержали организатора группировки — гражданина одной из стран Ближнего Востока, а также его сообщника, который отвечал за техническое обеспечение сделки.
Их подозревают в «несанкционированном вмешательстве в работу международных электронных банковских систем».
В конце марта сообщалось, что испанская полиция задержала в Аликанте гражданина Украины, одного из самых опасных хакеров мира, в том числе организовавшего атаки на российские банки.
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