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Окружение Захарченко бежало в Россию
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Окружение Захарченко бежало в Россию 

Lenta.ru 1 час назад
Вице-премьер, министр доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александр Тимофеев и советник погибшего главы республики Александр Казаков покинули Донецк, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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«Александр Тимофеев вместе с советником Захарченко Александром Казаковым покинули Донецк и отправились в Россию», — рассказал собеседник агентства, входящий в окружение погибшего лидера ДНР.
По его словам, такое решение было принято в целях безопасности. Возвращаться в Донецк, как уточнил источник, Тимофеев и Казаков в ближайшее время не собираются.
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