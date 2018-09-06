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Дело Скрипалей назвали «актом войны» России
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Telegraph назвал дело Скрипалей «актом войны» России против Британии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Отравление Скрипалей было актом войны против Британии, говорится в редакционной статье The Telegraph.
Издание пишет, что ГРУ — это обычная правительственная шпионская спецслужба, однако ее поведение показывает, что при президенте Владимире Путине Россия стала «бандитской» страной. При этом высказывается тревога в связи с тем, что «офицеры ГРУ» без проблем провезли в страну яд и смогли уехать обратно, пишет The Telegraph.
«Россия, видимо, считает, что она может действовать безнаказанно», — говорится в статье.
Отмечается, что Великобритания даже не будет запрашивать экстрадицию мужчин, обвиняемых в преступлении в Солсбери, так как Россия все равно их не выдаст. Но премьер Британии пообещала усилить сотрудничество в области безопасности с другими странами, активизировав усилия против ГРУ.
«Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также Чарльза Роули и Дон Стерджесс было актом войны. Предотвращение таких действий в будущем потребует единодушного осуждения», — говорится в статье.
В среду британские прокуроры назвали россиян Петрова и Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. Утверждалось, что они офицеры ГРУ, а их имена — вымышлены.
США поддержали Британию в ее выводах по делу Солсбери.
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