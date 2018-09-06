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Прилепин внес ясность в мифы вокруг убийства Захарченко
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Прилепин опроверг мифы вокруг убийства Захарченко 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Писатель и бывший советник главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко Захар Прилепин рассказал подробности убийства главы ДНР.
«Захарченко убили не на поминках по Кобзону. Никаких поминок в кафе «Сепар» не было. Заехали туда случайно», — написал Прилепин в своем LiveJournal.
По его словам, закладки с бомбами в зданиях по линии следования Захарченко ставили «десятки раз, на удачу». Прилепин отметил, что на этом были пойманы десятки диверсантов.
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Писатель также подчеркнул, что «никаких политических и финансовых разборок в ДНР не было и быть не могло».
Кроме того, Прилепин ответил на вопрос, присутствовал ли он на похоронах главы ДНР.
«Раз сто спросили, почему меня не было на похоронах Захарченко. Я был на прощании, на похоронах, на поминках. Не знаю, почему это так волнует людей, но если так волнует — то был. Разве что у гроба не фотографировался и речей не произносил», — рассказал он.
Писатель добавил, что забанит в соцсетях общих друзей с теми, кто писал гадости про смерть Захарченко. «У меня странным образом есть „общие друзья“ с несколькими мразями, которые поливали грязью Захарченко. Я понимаю, что вы из „любопытства“. Но вы же навоз из любопытства не жрете. Я вас всех забаню постепенно, „общие друзья“. Невзирая на наше знакомство», — заключил Прилепин.
Во вторник Прилепин заявил о причастности Киева к убийству лидера ДНР.
После смерти Захарченко СМИ сообщали, что он подвергся покушению в ресторане «Сепар» во время поминок по российскому певцу и политику Иосифу Кобзону.
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