Прилепин внес ясность в мифы вокруг убийства Захарченко

Прилепин опроверг мифы вокруг убийства Захарченко

Писатель и бывший советник главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко Захар Прилепин рассказал подробности убийства главы ДНР.

«Захарченко убили не на поминках по Кобзону. Никаких поминок в кафе «Сепар» не было. Заехали туда случайно», — написал Прилепин в своем LiveJournal.

По его словам, закладки с бомбами в зданиях по линии следования Захарченко ставили «десятки раз, на удачу». Прилепин отметил, что на этом были пойманы десятки диверсантов.

Писатель также подчеркнул, что «никаких политических и финансовых разборок в ДНР не было и быть не могло».

Кроме того, Прилепин ответил на вопрос, присутствовал ли он на похоронах главы ДНР.

«Раз сто спросили, почему меня не было на похоронах Захарченко. Я был на прощании, на похоронах, на поминках. Не знаю, почему это так волнует людей, но если так волнует — то был. Разве что у гроба не фотографировался и речей не произносил», — рассказал он.

Писатель добавил, что забанит в соцсетях общих друзей с теми, кто писал гадости про смерть Захарченко. «У меня странным образом есть „общие друзья“ с несколькими мразями, которые поливали грязью Захарченко. Я понимаю, что вы из „любопытства“. Но вы же навоз из любопытства не жрете. Я вас всех забаню постепенно, „общие друзья“. Невзирая на наше знакомство», — заключил Прилепин.

Во вторник Прилепин заявил о причастности Киева к убийству лидера ДНР.