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США вводят новые санкции за вмешательство в выборы
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Трамп решил подписать указ о введении санкций за вмешательство в выборы 

Газета.Ru + ещё 35 1 час назад
Источники проинформировали, что президент США собирается подписать указ, вводящий санкции в отношении иностранных лиц и организаций, которые попытаются вмешаться в выборы на территории страны. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, американский лидер намеревается подписать соответствующий документ 12 сентября. Уточняется, что решение о подписании этого документы было принято в связи с получением разведданных.
Ранее сообщалось, что Трамп принял решение никого не помиловать, пока продолжается расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы президентов 2016 года.
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