Умер президент Вьетнама

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер. Об этом сообщает местное информационное агентство VNA.
По информации издания, 61-летний глава государства скончался сегодня утром в одной из больниц. По данным сайта Vietnamnet, больницей был Центральный военный госпиталь, где Чан Дай Куанг лечился от «серьезной болезни».
VnExpress уточняет, что у президента была болезнь сердца, а умер он в Ханое после госпитализации в критическом состоянии и попыток местных и зарубежных медиков спасти его.
Чан Дай Куанг был избран на пост президента Вьетнама весной 2016 года. Имел ученую степень в области юриспруденции, в 1970-1990-х годах служил в местном Министерстве внутренних дел, затем — в Министерстве общественной безопасности, был депутатом Национального собрания Вьетнама.