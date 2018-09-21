Умер президент Вьетнама

Президент Вьетнама скоропостижно скончался

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер. Об этом сообщает местное информационное агентство VNA.

По информации издания, 61-летний глава государства скончался сегодня утром в одной из больниц. По данным сайта Vietnamnet, больницей был Центральный военный госпиталь, где Чан Дай Куанг лечился от «серьезной болезни».

VnExpress уточняет, что у президента была болезнь сердца, а умер он в Ханое после госпитализации в критическом состоянии и попыток местных и зарубежных медиков спасти его.