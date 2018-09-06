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России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей
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Россия закроет небо, американцы в Крыму и другие события дня
Россия закроет небо, американцы в Крыму и другие события дня

России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей 

Рамблер 1 час назад
Великобритания, США, Франция, Германия и Канада выступили с совместным заявлением, в котором обвинили российские власти в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
Текст заявления приводит «Би-би-си».
В нем говорится, что атака в Солсбери «почти наверняка» была одобрена высшим руководством России. Совместное заявление озвучено в ходе экстренной встречи в Совбезе ООН, которую созвала Великобритания в связи с новыми данными об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Они также согласились с выводами британской прокуратуры, что подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками ГРУ.
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