России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей 

Великобритания, США, Франция, Германия и Канада выступили с совместным заявлением, в котором обвинили российские власти в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
Текст заявления приводит «Би-би-си».
В нем говорится, что атака в Солсбери «почти наверняка» была одобрена высшим руководством России. Совместное заявление озвучено в ходе экстренной встречи в Совбезе ООН, которую созвала Великобритания в связи с новыми данными об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Они также согласились с выводами британской прокуратуры, что подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками ГРУ.