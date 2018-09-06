В Британии представили видео по делу Скрипалей

Юлии Скрипалей. Издание The Daily Mail опубликовало видеозапись с участием двух подозреваемых в отравлении Сергея

Запись велась с камер наблюдения, на ней видно, как двое мужчин, стоя перед магазином, рассматривают витрину с антикварными монетами и марками и обсуждают что-то между собой. Мужчины попытались зайти в магазин, но он оказался закрыт.

Издание утверждает, что запись была сделана 4 марта около 13 часов дня, через несколько минут после того, как преступники обработали дверную ручку дома Скрипалей отравляющим веществом «Новичок».