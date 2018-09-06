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В Британии представили видео по делу Скрипалей
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В Британии представили видео по делу Скрипалей 

Рамблер 1 час назад
Издание The Daily Mail опубликовало видеозапись с участием двух подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
Запись велась с камер наблюдения, на ней видно, как двое мужчин, стоя перед магазином, рассматривают витрину с антикварными монетами и марками и обсуждают что-то между собой. Мужчины попытались зайти в магазин, но он оказался закрыт.
Издание утверждает, что запись была сделана 4 марта около 13 часов дня, через несколько минут после того, как преступники обработали дверную ручку дома Скрипалей отравляющим веществом «Новичок».
Напомним, что накануне британская сторона обвинила в атаке в Солсбери двух граждан России — Руслана Боширова и Александра Петрова. По словам полиции, имена подозреваемых вымышленные, но паспорта, которые они использовали, настоящие.
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