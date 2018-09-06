«Отравитель» Скрипаля поговорил со СМИ

«Я ничего не знаю об этом», — заявил он RT.

По словам Петрова, он не травил Скрипаля и его дочь Юлию, а то, что он оказался в Солсбери в тот же день — «полное» совпадение.

Также Петров рассказал, что является сотрудником фармацевтической компании «Микроген», а именно возглавляет участок в ее томском филиале — научно-производственном объединении «Вирион».

Metropolitan police

Фармкомпания «Микроген» — крупнейший в России производитель иммунобиологических препаратов.

Скрипали были отравлены в марте. Несколько дней спустя власти Великобритании обвинили в этом Россию, а накануне местные правоохранители распространили фото и назвали имена подозреваемых в совершении преступления — Александр Петров и Руслан Боширов.